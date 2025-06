BrainChip Aktie News: BrainChip am Vormittag mit angezogener Handbremse

BrainChip im Fokus

Ohne große Bewegung zeigt sich am Donnerstagvormittag die Aktie von BrainChip. Anleger zeigten sich zuletzt bei der BrainChip-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im Frankfurt-Handel nahezu unverändert bei 0,130 EUR.

Die BrainChip-Aktie bewegte sich um 08:57 Uhr kaum. Das Papier stand via Frankfurt bei 0,130 EUR. Die BrainChip-Aktie zog in der Spitze bis auf 0,130 EUR an. Die größten Abgaben verzeichnete die BrainChip-Aktie bis auf 0,130 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 0,130 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Frankfurt-Handel 7.692 BrainChip-Aktien.

Bei einem Wert von 0,275 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (02.01.2025). Das 52-Wochen-Hoch liegt 111,538 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BrainChip-Aktie. Am 09.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,090 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BrainChip-Aktie 30,692 Prozent sinken.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 02.09.2025 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz auf den 01.09.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem BrainChip-Verlust in Höhe von -0,008 USD je Aktie aus.

