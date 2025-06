BrainChip Aktie News: BrainChip verzeichnet am Nachmittag Verluste

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von BrainChip. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im Tradegate-Handel verbilligte sie sich um 2,4 Prozent auf 0,125 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die BrainChip-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 16:08 Uhr 2,4 Prozent im Minus bei 0,125 EUR. Zwischenzeitlich weitete die BrainChip-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 0,120 EUR aus. Mit einem Wert von 0,125 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via Tradegate 204.676 BrainChip-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 0,275 EUR erreichte der Titel am 02.01.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der BrainChip-Aktie ist somit 119,856 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 0,085 EUR erreichte der Anteilsschein am 04.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BrainChip-Aktie 31,946 Prozent sinken.

Voraussichtlich am 02.09.2025 dürfte BrainChip Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 01.09.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von BrainChip.

Laut Analysten dürfte BrainChip im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,008 USD einfahren.

Redaktion finanzen.net