BrainChip Aktie News: BrainChip am Nachmittag mit kaum veränderter Tendenz

Aktienentwicklung

Ohne große Bewegung zeigt sich am Mittwochnachmittag die Aktie von BrainChip. Zum Vortag unverändert notierte die BrainChip-Aktie zuletzt im Tradegate-Handel bei 0,134 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die BrainChip-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 15:48 Uhr bei 0,134 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Das bisherige Tageshoch markierte die BrainChip-Aktie bei 0,135 EUR. Zwischenzeitlich weitete die BrainChip-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 0,128 EUR aus. Bei 0,132 EUR eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten BrainChip-Aktien beläuft sich auf 51.895 Stück.

Bei 0,275 EUR markierte der Titel am 02.01.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 105,078 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BrainChip-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 04.04.2025 bei 0,085 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 36,520 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BrainChip-Aktie.

Am 02.09.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von BrainChip veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können BrainChip-Anleger Experten zufolge am 01.09.2026 werfen.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,008 USD je BrainChip-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net