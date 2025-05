BrainChip Aktie News: BrainChip verbilligt sich am Montagmittag

BrainChip Aktie News: Bullen treiben BrainChip am Freitagvormittag an

BrainChip Aktie News: BrainChip bricht am Nachmittag nach oben aus

BrainChip Aktie News: BrainChip springt am Mittag hoch

Heute im Fokus

Borussia Dortmund feiert Sieg in Leverkusen. Mexiko klagt gegen Google wegen 'Golf von Amerika'. Ukraine-Krieg: Europäer fordern Waffenruhe - Selenskyj will sich mit Putin in der Türkei treffen. Formycon startet mit Einbußen ins Jahr. Evonik übertrifft Gewinnerwartungen im ersten Quartal. Experten haben wenig Hoffnung für Kölner Ford-Werke. DHL-Chef hofft auf Zusatzgeschäft durch Zölle.