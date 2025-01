BrainChip Aktie News: BrainChip am Montagnachmittag auf Verkaufszetteln der Anleger

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von BrainChip. Das Papier von BrainChip befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im Frankfurt-Handel 7,3 Prozent auf 0,198 EUR ab.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie verlor um 16:05 Uhr in der Frankfurt-Sitzung 7,3 Prozent auf 0,198 EUR. Die BrainChip-Aktie sank bis auf 0,192 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 0,205 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 61.900 BrainChip-Aktien.

Am 23.02.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,320 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 61,616 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.01.2024 (0,090 EUR). Mit Abgaben von 54,495 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die BrainChip-Bilanz für Q4 2024 wird am 26.02.2025 erwartet. Einen Blick in die Q4 2025-Bilanz können BrainChip-Anleger Experten zufolge am 04.03.2026 werfen.

Redaktion finanzen.net