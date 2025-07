BrainChip Aktie News: BrainChip macht am Nachmittag Boden gut

Aktie im Fokus

Die Aktie von BrainChip gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Im Tradegate-Handel gewannen die BrainChip-Papiere zuletzt 3,0 Prozent.

Werte in diesem Artikel

Um 16:04 Uhr konnte die Aktie von BrainChip zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 3,0 Prozent auf 0,119 EUR. In der Spitze legte die BrainChip-Aktie bis auf 0,121 EUR zu. Mit einem Wert von 0,121 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 205.575 BrainChip-Aktien den Besitzer.

Am 02.01.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 0,275 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 131,730 Prozent Plus fehlen der BrainChip-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 0,085 EUR fiel das Papier am 04.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 28,270 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BrainChip-Aktie.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 02.09.2025 terminiert. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte BrainChip möglicherweise am 01.09.2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -0,008 USD je BrainChip-Aktie.

Redaktion finanzen.net