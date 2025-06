BrainChip Aktie News: Investoren fliehen am Vormittag aus BrainChip

Aktie im Blick

Die Aktie von BrainChip gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die BrainChip-Aktie stand in der Frankfurt-Sitzung zuletzt 5,4 Prozent im Minus bei 0,118 EUR.

Die BrainChip-Aktie wies um 09:17 Uhr Verluste aus. Im Frankfurt-Handel ging es für das Papier um 5,4 Prozent auf 0,118 EUR abwärts. Bei 0,118 EUR markierte die BrainChip-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 0,118 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der BrainChip-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 3.175 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 0,275 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (02.01.2025). Mit einem Zuwachs von 132,854 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 09.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 0,090 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die BrainChip-Aktie mit einem Verlust von 23,709 Prozent wieder erreichen.

Voraussichtlich am 02.09.2025 dürfte BrainChip Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2026-Bilanz auf den 01.09.2026.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -0,008 USD je BrainChip-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net