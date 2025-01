BrainChip Aktie News: BrainChip am Montagvormittag im Bärenmodus

Aktie im Fokus

Die Aktie von BrainChip gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der Tradegate-Sitzung 5,4 Prozent auf 0,210 EUR.

Die BrainChip-Aktie gab im Tradegate-Handel um 09:11 Uhr um 5,4 Prozent auf 0,210 EUR nach. Das bisherige Tagestief markierte BrainChip-Aktie bei 0,202 EUR. Bei 0,204 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Zuletzt wechselten via Tradegate 59.744 BrainChip-Aktien den Besitzer.

Am 23.02.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 0,320 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 52,479 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 05.09.2024 bei 0,090 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 57,102 Prozent könnte die BrainChip-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Voraussichtlich am 26.02.2025 dürfte BrainChip Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q4 2025-Ergebnisse wird von Experten am 04.03.2026 erwartet.

Redaktion finanzen.net