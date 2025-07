BrainChip im Fokus

BrainChip Aktie News: BrainChip am Mittwochvormittag stark gefragt

23.07.25 09:22 Uhr

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von BrainChip. Die BrainChip-Aktie stand in der BMN-Sitzung zuletzt 5,5 Prozent im Plus bei 0,124 EUR.

Im BMN-Handel gewannen die BrainChip-Papiere um 09:21 Uhr 5,5 Prozent. Den höchsten Wert des Tages markierte die BrainChip-Aktie bei 0,127 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 0,120 EUR. Zuletzt stieg das BMN-Volumen auf 44.204 BrainChip-Aktien. Am 02.01.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 0,283 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BrainChip-Aktie 127,653 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 0,083 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der BrainChip-Aktie liegt somit 49,699 Prozent über dem 52-Wochen-Tief. Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 02.09.2025 erwartet. BrainChip dürfte die Q2 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 01.09.2026 präsentieren. Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem BrainChip-Verlust in Höhe von -0,008 USD je Aktie aus. Redaktion finanzen.net

