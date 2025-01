BrainChip Aktie News: Anleger schicken BrainChip am Mittwochmittag auf rotes Terrain

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von BrainChip. Die BrainChip-Aktie gab im BMN-Handel zuletzt um 1,8 Prozent auf 0,202 EUR nach.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie notierte um 11:43 Uhr mit Verlusten. Im BMN-Handel verbilligte sie sich um 1,8 Prozent auf 0,202 EUR. Die BrainChip-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 0,198 EUR ab. Zur Startglocke stand der Titel bei 0,200 EUR. Im BMN-Handel wechselten bis jetzt 20.197 BrainChip-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 23.02.2024 bei 0,324 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 60,446 Prozent könnte die BrainChip-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 04.09.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 0,093 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BrainChip-Aktie 53,960 Prozent sinken.

Voraussichtlich am 26.02.2025 dürfte BrainChip Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 04.03.2026 dürfte BrainChip die Q4 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Redaktion finanzen.net