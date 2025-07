BrainChip Aktie News: BrainChip am Freitagmittag leichter

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von BrainChip gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von BrainChip gab in der BMN-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,9 Prozent auf 0,116 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel

Um 11:44 Uhr rutschte die BrainChip-Aktie in der BMN-Sitzung um 0,9 Prozent auf 0,116 EUR ab. Bei 0,116 EUR markierte die BrainChip-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den BMN-Handel startete das Papier bei 0,116 EUR. Bisher wurden heute 10.602 BrainChip-Aktien gehandelt.

Bei 0,283 EUR erreichte der Titel am 02.01.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BrainChip-Aktie mit einem Kursplus von 144,138 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 0,083 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BrainChip-Aktie 28,362 Prozent sinken.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte BrainChip am 02.09.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können BrainChip-Anleger Experten zufolge am 01.09.2026 werfen.

Analysten gehen davon aus, dass BrainChip 2025 einen Verlust in Höhe von -0,008 USD je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net