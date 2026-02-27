DAX25.284 ±-0,0%Est506.138 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto7,9600 -7,6%Nas22.668 -0,9%Bitcoin56.933 +0,4%Euro1,1815 ±0,0%Öl72,48 +2,2%Gold5.278 +1,9%
Brand an Luxushotel in Dubai - keine Verletzten

01.03.26 09:21 Uhr

DUBAI (dpa-AFX) - Bei einem mutmaßlich iranischen Drohnenangriff in den Vereinigten Arabischen Emiraten ist es an einem bekannten Luxushotel in Dubai zu einem Brand gekommen. An der äußeren Fassade des Hotels Burj al Arab, ein mehr als 300 Meter hoher Wolkenkratzer auf einer künstlichen Insel, sei es zu einem "kleinen Brand" gekommen, teilte das Medienbüro von Dubai mit. Zivilschützer hätten umgehend reagiert und das Feuer unter Kontrolle gebracht, hieß es. Verletzte habe es nicht gegeben.

Ein Video des Vorfalls zeigte ein Feuer, das in der Nacht über mehrere Stockwerke an einer Außenwand des Hotels brennt. Der Wolkenkratzer, der ungefähr so hoch ist wie der Pariser Eiffelturm, gilt mit seiner Silhouette in Form eines Segels als ein Wahrzeichen von Dubai. Es ist auch eines der teuersten Hotels in Dubai. Kosten für ein Zimmer pro Nacht beginnen ab umgerechnet rund 800 Euro. Eine Suite kann pro Nacht umgerechnet bis zu 20.000 Euro kosten./jot/DP/zb