SAF-HOLLAND-Aktie schwächer: Erneutes Übernahmeangebot für Haldex - Haldex-Aktie +44 %

SAF-HOLLAND biete 66 schwedische Kronen je Aktie in bar, teilten die Franken am Mittwoch mit. Das Übernahmeangebot entspreche einer Prämie von 46,5 Prozent auf den Vortagesschlusskurs der Haldex AB -Aktien an der Nasdaq Stockholm. Dies sei der endgültige Angebotspreis.

Der Gesamtwert des Angebots liegt damit bei umgerechnet 307 Millionen Euro. SAF-HOLLAND SA wollte bereits vor sechs Jahren das schwedische Unternehmen für rund 450 Millionen Euro übernehmen. Damals stieg das Unternehmen aus einem Bieterwettbewerb aus. Das Board of Directors von Haldex empfehle den Aktionären von Haldex einstimmig, das Angebot anzunehmen, teilte SAF-HOLLAND weiter mit. Die Annahmefrist soll voraussichtlich um den 4. Juli beginnen und bis 16. August laufen.

Haldex ist den Angaben zufolge ein Hersteller von Bremssystemen wie Druckluft-Scheibenbremsen (ADB) und automatischen Bremsnachstellern (ABA) sowie von Luftfederungen für schwere Lkw, Busse und Anhänger. Zu den Kunden gehören große Hersteller von Lkw, Bussen und Trailern in Nordamerika, Europa und Asien. Das Unternehmen erzielte 2021 einen Umsatz von etwa 455 Millionen Euro.

So reagiert die SAF-HOLLAND-Aktie

Ein erneutes Angebot von SAF-Holland für den schwedischen Bremsenhersteller Haldex sorgt am Mittwoch für Gesprächsstoff. Während sich die Papiere von SAF im XETRA-Handel zwischenzeitlich 4,83 Prozent leichter bei 7,69 Euro zeigen, werden die Titel aus Schweden an der Nasdaq Nordic mit 44,06 Prozent auf 64,90 Schwedische Kronen in die Höhe katapultiert. Geboten werden 66 schwedische Kronen je Aktie in bar, was einer Prämie von 46,5 Prozent auf den Vortagesschlusskurs der Haldex-Aktien an der Stockholmer Börse entspricht.

Trotz möglicher Synergien äußerte sich ein Händler kritisch dazu, dass die Offerte vollständig auf Barmitteln basiere. Derzeit sei dies am Markt wohl nicht so gerne gesehen, urteilte der Börsianer. Er betonte außerdem, die Konditionen seien nicht so, als ob der Deal nicht noch scheitern könne. Entsprechend fiel der Aufschlag auf die Haldex-Titel im Tradegate-Handel kleiner aus als die 46,5 Prozent.

Börsianer sahen aber auch positive Folgeeffekte der Offerte für andere Branchenwerte: Knorr-Bremse als ehemaliger Übernahmeinteressent und heutiger Haldex-Aktionär könne von der Offerte profitieren, hier legten die Papiere vorbörslich 1,3 Prozent zu. Eine voranschreitende Konsolidierung sei aber auch generell gut für die Autozulieferbranche, hieß es.

