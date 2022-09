Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE tendiert am Vormittag tiefer

Die Aktionäre schickten das Papier von Brenntag SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:22 Uhr 1,0 Prozent auf 64,76 EUR. Die Brenntag SE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 64,56 EUR ab. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 64,84 EUR. Bisher wurden via XETRA 5.895 Brenntag SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 16.09.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 87,10 EUR an. Derzeit notiert die Brenntag SE-Aktie damit 25,65 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 14.07.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 58,48 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 10,74 Prozent würde die Brenntag SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 91,67 EUR je Brenntag SE-Aktie an.

Am 10.08.2022 äußerte sich Brenntag SE zu den Kennzahlen des am 30.06.2022 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,86 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Brenntag SE 0,87 EUR je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz wurden 5.061,20 EUR gegenüber 3.470,10 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 09.11.2022 dürfte die Q3 2022-Bilanz von Brenntag SE veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2023-Bilanz auf den 08.11.2023.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 6,53 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Brenntag SE-Aktie

Brenntag SE-Aktie: Was Analysten von Brenntag SE erwarten

Brenntag-Aktie fester: Brenntag mit Gewinnsprung

Ausblick: Brenntag SE stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Ausgewählte Hebelprodukte auf Brenntag SE Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Brenntag SE Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Brenntag SE

Bildquellen: Brenntag