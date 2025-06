Brenntag SE Aktie News: Anleger schicken Brenntag SE am Nachmittag ins Minus

Kursverlauf

Die Aktie von Brenntag SE gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Brenntag SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,3 Prozent im Minus bei 58,84 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Brenntag SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 1,3 Prozent auf 58,84 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Brenntag SE-Aktie bei 58,56 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 59,08 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 63.713 Brenntag SE-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 68,92 EUR. Dieser Kurs wurde am 04.09.2024 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Brenntag SE-Aktie derzeit noch 17,13 Prozent Luft nach oben. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 51,70 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 12,13 Prozent würde die Brenntag SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,10 EUR an Brenntag SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,17 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 73,00 EUR.

Am 14.05.2025 hat Brenntag SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,93 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Brenntag SE 0,98 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz lag bei 4,07 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 1,73 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 4,00 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von Brenntag SE wird am 13.08.2025 gerechnet. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können Brenntag SE-Anleger Experten zufolge am 12.08.2026 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Brenntag SE-Aktie in Höhe von 4,59 EUR im Jahr 2025 aus.

