Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE macht am Vormittag Boden gut

Um 09:22 Uhr stieg die Brenntag SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 64,48 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Brenntag SE-Aktie bei 64,80 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 64,74 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 6.926 Brenntag SE-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 16.09.2021 bei 87,10 EUR. Gewinne von 25,97 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 14.07.2022 (58,48 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 10,26 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Brenntag SE-Aktie bei 91,67 EUR.

Am 10.08.2022 legte Brenntag SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2022 endete, vor. Das EPS belief sich auf 1,86 EUR gegenüber 0,87 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Brenntag SE in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 45,85 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 5.061,20 EUR im Vergleich zu 3.470,10 EUR im Vorjahresquartal.

Die Kennzahlen für Q3 2022 dürfte Brenntag SE am 09.11.2022 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2023 rechnen Experten am 08.11.2023.

Experten taxieren den Brenntag SE-Gewinn für das Jahr 2022 auf 6,53 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Brenntag SE-Aktie

Brenntag-Aktie in Rot: Brenntag zapft Kapitalmarkt an

Brenntag SE-Aktie: Was Analysten von Brenntag SE erwarten

Brenntag-Aktie fester: Brenntag mit Gewinnsprung

Ausgewählte Hebelprodukte auf Brenntag SE Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Brenntag SE Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Brenntag SE

Bildquellen: Brenntag