Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Mittag billiger

Die Aktie von Brenntag SE gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Brenntag SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,7 Prozent auf 64,42 EUR ab.

Die Brenntag SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr um 0,7 Prozent auf 64,42 EUR ab. In der Spitze fiel die Brenntag SE-Aktie bis auf 64,42 EUR. Bei 64,60 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 55.302 Brenntag SE-Aktien gehandelt.

Am 01.03.2024 markierte das Papier bei 87,12 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Brenntag SE-Aktie damit 26,06 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 30.05.2024 Kursverluste bis auf 64,30 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Brenntag SE-Aktie derzeit noch 0,19 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 2,01 EUR an Brenntag SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,15 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 83,16 EUR je Brenntag SE-Aktie aus.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Brenntag SE am 14.05.2024. Das EPS wurde auf 0,98 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,40 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 11,59 Prozent zurück. Hier wurden 4,00 Mrd. EUR gegenüber 4,53 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 13.08.2024 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von Brenntag SE rechnen Experten am 06.08.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 5,25 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

