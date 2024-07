Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Vormittag mit stabiler Tendenz

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Brenntag SE hat am Donnerstagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Im XETRA-Handel kam die Brenntag SE-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 63,88 EUR.

Kaum Bewegung ließ sich um 09:05 Uhr bei der Brenntag SE-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 63,88 EUR. In der Spitze legte die Brenntag SE-Aktie bis auf 63,96 EUR zu. Die Brenntag SE-Aktie gab in der Spitze bis auf 63,86 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 63,94 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 968 Brenntag SE-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 87,12 EUR erreichte der Titel am 01.03.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Brenntag SE-Aktie mit einem Kursplus von 36,38 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 62,92 EUR am 02.07.2024. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 1,50 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem Brenntag SE seine Aktionäre 2023 mit 2,10 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,14 EUR je Aktie ausschütten. Analysten bewerten die Brenntag SE-Aktie im Durchschnitt mit 81,09 EUR.

Brenntag SE ließ sich am 14.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,98 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,40 EUR je Aktie vermeldet. Brenntag SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4,00 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 11,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,53 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte Brenntag SE am 13.08.2024 präsentieren. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 06.08.2025 erwartet.

In der Brenntag SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 5,11 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Brenntag SE-Aktie

DAX 40-Papier Brenntag SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Brenntag SE-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Angespannte Stimmung in Frankfurt: Das macht der DAX nachmittags

Zurückhaltung in Frankfurt: LUS-DAX am Dienstagnachmittag schwächer