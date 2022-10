Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Vormittag im Aufwind

Die Aktionäre schickten das Papier von Brenntag SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:22 Uhr 1,3 Prozent auf 64,20 EUR. Der Kurs der Brenntag SE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 64,20 EUR zu. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 64,08 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Brenntag SE-Aktien beläuft sich auf 7.457 Stück.

Bei einem Wert von 85,40 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (02.11.2021). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 24,82 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 14.07.2022 bei 58,48 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 9,78 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Brenntag SE-Aktie.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 92,25 EUR an.

Am 10.08.2022 hat Brenntag SE die Kennzahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 1,86 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,87 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 45,85 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 3.470,10 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 5.061,20 EUR ausgewiesen.

Voraussichtlich am 09.11.2022 dürfte Brenntag SE Anlegern einen Blick in die Q3 2022-Bilanz gewähren. Die Q3 2023-Finanzergebnisse könnte Brenntag SE möglicherweise am 08.11.2023 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 6,56 EUR je Brenntag SE-Aktie.

