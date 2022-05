Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE zeigt sich am Donnerstagvormittag gestärkt

Die Brenntag SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 05.05.2022 09:22:00 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,8 Prozent auf 73,76 EUR. Im Tageshoch stieg die Brenntag SE-Aktie bis auf 73,92 EUR. Bei 73,70 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via XETRA 8.047 Brenntag SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 01.09.2021 markierte das Papier bei 87,40 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 15,61 Prozent. Am 11.03.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 64,82 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Brenntag SE-Aktie damit 13,79 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 91,68 EUR.

Am 09.03.2022 hat Brenntag SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2021 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,99 EUR, nach 0,72 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite standen 4.041,70 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2.876,20 EUR umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q1 2022 dürfte Brenntag SE am 11.05.2022 präsentieren. Die Veröffentlichung der Brenntag SE-Ergebnisse für Q1 2023 erwarten Experten am 10.05.2023.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 5,63 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

