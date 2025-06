Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE gewinnt am Donnerstagnachmittag an Fahrt

Blick auf Aktienkurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Brenntag SE. Die Brenntag SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,1 Prozent auf 60,20 EUR.

Die Brenntag SE-Aktie konnte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,1 Prozent auf 60,20 EUR. Die Brenntag SE-Aktie legte bis auf 61,10 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 60,36 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 99.372 Brenntag SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 04.09.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 68,92 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 14,49 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 51,70 EUR. Derzeit notiert die Brenntag SE-Aktie damit 16,44 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Brenntag SE-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,10 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,17 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 73,00 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Brenntag SE am 14.05.2025. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,93 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,98 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Brenntag SE mit einem Umsatz von insgesamt 4,07 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,00 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 1,73 Prozent gesteigert.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 13.08.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2026 rechnen Experten am 12.08.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 4,59 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Brenntag SE-Aktie

Brenntag-Aktie mit Aufschlägen: Brenntag übernimmt tschechisches Unternehmen mcePharma

DAX 40-Titel Brenntag SE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Brenntag SE-Investment von vor einem Jahr verloren

Deutsche Bank AG: Buy für Brenntag SE-Aktie