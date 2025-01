Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE zeigt sich am Montagvormittag fester

Notierung im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Brenntag SE. Das Papier von Brenntag SE legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 58,04 EUR.

Um 09:05 Uhr stieg die Brenntag SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 58,04 EUR. Die Brenntag SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 58,04 EUR an. Bei 57,74 EUR eröffnete der Anteilsschein. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 2.620 Brenntag SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 01.03.2024 erreichte der Anteilsschein mit 87,12 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Brenntag SE-Aktie liegt somit 33,38 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 13.11.2024 gab der Anteilsschein bis auf 54,88 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Brenntag SE-Aktie liegt somit 5,76 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Brenntag SE-Aktionäre betrug im Jahr 2023 2,10 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,04 EUR belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 76,70 EUR an.

Die Zahlen des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Brenntag SE am 12.11.2024. Es stand ein EPS von 0,82 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Brenntag SE noch ein Gewinn pro Aktie von 1,18 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Brenntag SE im vergangenen Quartal 4,07 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,48 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Brenntag SE 4,09 Mrd. EUR umsetzen können.

Die Brenntag SE-Bilanz für Q4 2024 wird am 12.03.2025 erwartet. Einen Blick in die Q4 2025-Bilanz können Brenntag SE-Anleger Experten zufolge am 11.03.2026 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 4,54 EUR je Brenntag SE-Aktie.

