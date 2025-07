Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Freitagvormittag in Grün

Aktie im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von Brenntag SE. Die Aktionäre schickten das Papier von Brenntag SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 55,64 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Brenntag SE-Papiere um 09:05 Uhr 0,6 Prozent. Den höchsten Wert des Tages markierte die Brenntag SE-Aktie bei 55,70 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 55,66 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Brenntag SE-Aktien beläuft sich auf 3.471 Stück.

Am 04.09.2024 markierte das Papier bei 68,92 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Brenntag SE-Aktie 23,87 Prozent zulegen. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 51,70 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Brenntag SE-Aktie 7,62 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2024 2,10 EUR an Brenntag SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,13 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 63,81 EUR.

Am 14.05.2025 hat Brenntag SE die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,93 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,97 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 1,73 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 4,00 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 4,07 Mrd. EUR ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 13.08.2025 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 12.08.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,18 EUR je Brenntag SE-Aktie belaufen.

