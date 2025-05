Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Mittwochmittag mit Abschlägen

Aktie im Blick

Die Aktie von Brenntag SE gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Brenntag SE-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 59,22 EUR abwärts.

Das Papier von Brenntag SE befand sich um 11:43 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,4 Prozent auf 59,22 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Brenntag SE-Aktie bis auf 59,06 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 59,32 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 19.393 Brenntag SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 14.05.2024 erreichte der Anteilsschein mit 78,28 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Brenntag SE-Aktie 32,19 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 51,70 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Brenntag SE-Aktie derzeit noch 12,70 Prozent Luft nach unten.

Nach 2,10 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,16 EUR je Brenntag SE-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Brenntag SE-Aktie bei 75,91 EUR.

Am 12.03.2025 lud Brenntag SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2024 endete. Es stand ein EPS von 0,88 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Brenntag SE noch ein Gewinn pro Aktie von 0,93 EUR in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 3,99 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 1,18 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Brenntag SE einen Umsatz von 3,94 Mrd. EUR eingefahren.

Am 14.05.2025 dürfte die Q1 2025-Bilanz von Brenntag SE veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können Brenntag SE-Anleger Experten zufolge am 12.08.2026 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 4,82 EUR je Brenntag SE-Aktie.

