Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Donnerstagvormittag ohne große Veränderung

Ohne große Bewegung zeigt sich am Donnerstagvormittag die Aktie von Brenntag SE. Kaum Ausschläge verzeichnete die Brenntag SE-Aktie im XETRA-Handel und tendierte zuletzt bei 59,30 EUR.

Anleger zeigten sich um 09:06 Uhr bei der Brenntag SE-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 59,30 EUR. Im Tageshoch stieg die Brenntag SE-Aktie bis auf 59,64 EUR. Die Brenntag SE-Aktie sank bis auf 59,20 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 59,60 EUR. Zuletzt wechselten 5.357 Brenntag SE-Aktien den Besitzer.

Am 14.05.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 78,28 EUR an. Der derzeitige Kurs der Brenntag SE-Aktie liegt somit 24,25 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 51,70 EUR fiel das Papier am 07.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Brenntag SE-Aktie 14,70 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,16 EUR. Im Vorjahr hatte Brenntag SE 2,10 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 75,91 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 abgelaufenen Quartal legte Brenntag SE am 12.03.2025 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,88 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,93 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Brenntag SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3,99 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 1,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 3,94 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Brenntag SE wird die nächste Bilanz für Q1 2025 voraussichtlich am 14.05.2025 vorlegen. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können Brenntag SE-Anleger Experten zufolge am 12.08.2026 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 4,82 EUR je Aktie belaufen.

