Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Freitagnachmittag im Aufwind

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Brenntag SE. Zuletzt stieg die Brenntag SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 64,96 EUR.

Die Brenntag SE-Aktie konnte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 64,96 EUR. Der Kurs der Brenntag SE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 65,16 EUR zu. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 64,78 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 124.304 Brenntag SE-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 87,12 EUR erreichte der Titel am 01.03.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Brenntag SE-Aktie ist somit 34,11 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 64,30 EUR. Dieser Wert wurde am 30.05.2024 erreicht. Derzeit notiert die Brenntag SE-Aktie damit 1,03 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 2,01 EUR an Brenntag SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,15 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 83,16 EUR je Brenntag SE-Aktie aus.

Brenntag SE ließ sich am 14.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Brenntag SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,98 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,40 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde auf 4,00 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 11,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4,53 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Am 13.08.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 06.08.2025 wird Brenntag SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Brenntag SE ein EPS in Höhe von 5,25 EUR in den Büchern stehen haben wird.

