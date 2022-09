Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE verliert am Mittag

Um 12:22 Uhr rutschte die Brenntag SE-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,9 Prozent auf 66,44 EUR ab. In der Spitze fiel die Brenntag SE-Aktie bis auf 66,22 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 66,38 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Brenntag SE-Aktien beläuft sich auf 63.955 Stück.

Bei 87,10 EUR markierte der Titel am 16.09.2021 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 23,72 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 14.07.2022 bei 58,48 EUR. Der aktuelle Kurs der Brenntag SE-Aktie ist somit 13,61 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gaben als mittleres Kursziel 91,67 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Brenntag SE am 10.08.2022 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,86 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,87 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 45,85 Prozent auf 5.061,20 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3.470,10 EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2022 dürfte Brenntag SE am 09.11.2022 präsentieren. Die Vorlage der Q3 2023-Ergebnisse wird von Experten am 08.11.2023 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Brenntag SE einen Gewinn von 6,53 EUR je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

