Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Donnerstagvormittag tiefer

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Brenntag SE. Der Brenntag SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,7 Prozent auf 65,06 EUR.

Um 09:06 Uhr ging es für die Brenntag SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 65,06 EUR. In der Spitze fiel die Brenntag SE-Aktie bis auf 65,00 EUR. Bei 65,20 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 4.178 Brenntag SE-Aktien umgesetzt.

Am 01.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 87,12 EUR an. Mit einem Zuwachs von 33,91 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 12.07.2024 bei 62,42 EUR. Abschläge von 4,06 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nach 2,10 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,14 EUR je Brenntag SE-Aktie. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 79,70 EUR für die Brenntag SE-Aktie.

Am 14.05.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,98 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,40 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 11,59 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 4,00 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 4,53 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Brenntag SE-Bilanz für Q2 2024 wird am 13.08.2024 erwartet. Die Q3 2025-Finanzergebnisse könnte Brenntag SE möglicherweise am 05.11.2025 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 4,97 EUR je Aktie belaufen.

