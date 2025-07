Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Mittwochvormittag mit Abschlägen

Notierung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Brenntag SE. Die Brenntag SE-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 56,46 EUR.

Die Aktie verlor um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 56,46 EUR. Das Tagestief markierte die Brenntag SE-Aktie bei 56,42 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 56,92 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 4.831 Brenntag SE-Aktien den Besitzer.

Am 04.09.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 68,92 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 22,07 Prozent Plus fehlen der Brenntag SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 51,70 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Brenntag SE-Aktie derzeit noch 8,43 Prozent Luft nach unten.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,10 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,19 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Brenntag SE-Aktie bei 72,57 EUR.

Brenntag SE ließ sich am 14.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,93 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,97 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1,73 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 4,07 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 4,00 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte Brenntag SE am 13.08.2025 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 12.08.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Brenntag SE einen Gewinn von 4,39 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Brenntag SE-Aktie

Brenntag SE-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Juni

Buy von Warburg Research für Brenntag SE-Aktie

Underweight von JP Morgan Chase & Co. für Brenntag SE-Aktie