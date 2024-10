Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Dienstagmittag verlustreich

Aktienentwicklung

Die Aktie von Brenntag SE gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Brenntag SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,5 Prozent auf 64,94 EUR.

Die Brenntag SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:47 Uhr mit Abschlägen von 1,5 Prozent bei 64,94 EUR. Der Kurs der Brenntag SE-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 64,30 EUR nach. Mit einem Wert von 65,54 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 28.816 Brenntag SE-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (87,12 EUR) erklomm das Papier am 01.03.2024. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 34,15 Prozent über dem aktuellen Kurs der Brenntag SE-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 25.09.2024 Kursverluste bis auf 61,38 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 5,48 Prozent könnte die Brenntag SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 2,10 EUR an Brenntag SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,12 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 78,70 EUR aus.

Am 13.08.2024 hat Brenntag SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2024 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,03 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,23 EUR je Aktie in den Büchern standen. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 1,89 Prozent auf 4,18 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4,26 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 12.11.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q3 2025-Finanzergebnisse von Brenntag SE rechnen Experten am 12.11.2025.

Experten gehen davon aus, dass Brenntag SE im Jahr 2024 4,65 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

