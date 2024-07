Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Dienstagvormittag schwächer

Brenntag SE im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Brenntag SE. Die Brenntag SE-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 63,58 EUR abwärts.

Die Brenntag SE-Aktie wies um 09:03 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 63,58 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Brenntag SE-Aktie bis auf 63,42 EUR. Bei 63,46 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 1.401 Brenntag SE-Aktien umgesetzt.

Am 01.03.2024 markierte das Papier bei 87,12 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Brenntag SE-Aktie mit einem Kursplus von 37,02 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 02.07.2024 bei 62,92 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Brenntag SE-Aktie 1,05 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2023 2,10 EUR an Brenntag SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,14 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 81,09 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Brenntag SE am 14.05.2024 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,98 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,40 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Brenntag SE im vergangenen Quartal 4,00 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 11,59 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Brenntag SE 4,53 Mrd. EUR umsetzen können.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 13.08.2024 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 06.08.2025.

In der Brenntag SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 5,11 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

