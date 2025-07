Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Mittwochnachmittag freundlich

Aktie im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Brenntag SE. Die Brenntag SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 2,1 Prozent auf 57,60 EUR.

Das Papier von Brenntag SE legte um 15:52 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 2,1 Prozent auf 57,60 EUR. Die Brenntag SE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 57,72 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 56,68 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 84.492 Brenntag SE-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 04.09.2024 bei 68,92 EUR. Der derzeitige Kurs der Brenntag SE-Aktie liegt somit 16,42 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 07.04.2025 auf bis zu 51,70 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 10,24 Prozent.

Nachdem Brenntag SE seine Aktionäre 2024 mit 2,10 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,17 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Brenntag SE-Aktie bei 68,86 EUR.

Am 14.05.2025 hat Brenntag SE die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,93 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,97 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 4,07 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 1,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,00 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Die Brenntag SE-Bilanz für Q2 2025 wird am 13.08.2025 erwartet. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können Brenntag SE-Anleger Experten zufolge am 12.08.2026 werfen.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,25 EUR je Brenntag SE-Aktie belaufen.

