Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Mittwochvormittag mit positiven Vorzeichen

Aktienentwicklung

Die Aktie von Brenntag SE zählt am Mittwochvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 56,54 EUR zu.

Um 09:06 Uhr ging es für das Brenntag SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 56,54 EUR. Die Brenntag SE-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 56,84 EUR aus. Mit einem Wert von 56,68 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 4.375 Brenntag SE-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 68,92 EUR. Dieser Kurs wurde am 04.09.2024 erreicht. Der aktuelle Kurs der Brenntag SE-Aktie ist somit 21,90 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 51,70 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 8,56 Prozent.

Nachdem im Jahr 2024 2,10 EUR an Brenntag SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,17 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Brenntag SE-Aktie bei 68,86 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte Brenntag SE am 14.05.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,93 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,97 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 4,07 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 1,73 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Brenntag SE einen Umsatz von 4,00 Mrd. EUR eingefahren.

Brenntag SE dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 13.08.2025 präsentieren. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte Brenntag SE möglicherweise am 12.08.2026 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Brenntag SE-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 4,25 EUR fest.

