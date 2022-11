Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

Um 04:22 Uhr konnte die Aktie von Brenntag SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,2 Prozent auf 65,28 EUR. Die Brenntag SE-Aktie legte bis auf 68,06 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 65,74 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 395.044 Brenntag SE-Aktien umgesetzt.

Bei 81,76 EUR erreichte der Titel am 05.01.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Brenntag SE-Aktie ist somit 20,16 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 13.10.2022 gab der Anteilsschein bis auf 53,58 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 21,84 Prozent könnte die Brenntag SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 86,40 EUR.

Brenntag SE gewährte am 10.08.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,86 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,02 EUR erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Brenntag SE in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 35,39 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 5.061,20 EUR im Vergleich zu 3.738,20 EUR im Vorjahresquartal.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2022 wird am 15.03.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Experten taxieren den Brenntag SE-Gewinn für das Jahr 2022 auf 6,44 EUR je Aktie.

