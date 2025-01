Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE schiebt sich am Mittag vor

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Brenntag SE. Zuletzt konnte die Aktie von Brenntag SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 57,14 EUR.

Um 11:48 Uhr stieg die Brenntag SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 57,14 EUR. Die Brenntag SE-Aktie legte bis auf 57,14 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 56,76 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 26.579 Brenntag SE-Aktien umgesetzt.

Am 01.03.2024 markierte das Papier bei 87,12 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 52,47 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 13.11.2024 bei 54,88 EUR. Der derzeitige Kurs der Brenntag SE-Aktie liegt somit 4,12 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Brenntag SE-Aktionäre betrug im Jahr 2023 2,10 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,04 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Brenntag SE-Aktie bei 76,70 EUR.

Am 12.11.2024 legte Brenntag SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2024 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,82 EUR, nach 1,18 EUR im Vorjahresvergleich. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Brenntag SE in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,48 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 4,07 Mrd. EUR im Vergleich zu 4,09 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von Brenntag SE wird am 12.03.2025 gerechnet. Experten kalkulieren am 11.03.2026 mit der Veröffentlichung der Q4 2025-Bilanz von Brenntag SE.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 4,54 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

