Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Nachmittag gefragt

Die Aktie von Brenntag SE gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Brenntag SE-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,0 Prozent auf 65,72 EUR.

Die Brenntag SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,0 Prozent auf 65,72 EUR. In der Spitze legte die Brenntag SE-Aktie bis auf 67,00 EUR zu. Bei 65,20 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 383.749 Brenntag SE-Aktien gehandelt.

Bei 87,12 EUR erreichte der Titel am 01.03.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 32,56 Prozent über dem aktuellen Kurs der Brenntag SE-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 64,30 EUR. Dieser Wert wurde am 30.05.2024 erreicht. Abschläge von 2,16 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Brenntag SE-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 2,10 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,15 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 82,20 EUR für die Brenntag SE-Aktie.

Am 14.05.2024 lud Brenntag SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete. Das EPS wurde auf 0,98 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,40 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 4,00 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 11,59 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 4,53 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Am 13.08.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte Brenntag SE möglicherweise am 06.08.2025 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 5,22 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

