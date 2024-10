Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Freitagmittag schwächer

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Brenntag SE gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Brenntag SE-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 64,80 EUR.

Die Brenntag SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr um 0,4 Prozent auf 64,80 EUR ab. Die Brenntag SE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 64,24 EUR ab. Zur Startglocke stand der Titel bei 64,94 EUR. Bisher wurden heute 22.400 Brenntag SE-Aktien gehandelt.

Am 01.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 87,12 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 34,44 Prozent könnte die Brenntag SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 61,38 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (25.09.2024). Mit Abgaben von 5,28 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Brenntag SE-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 2,10 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,12 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 81,04 EUR.

Am 13.08.2024 hat Brenntag SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2024 – vorgestellt. Das EPS belief sich auf 1,03 EUR gegenüber 1,23 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 1,89 Prozent auf 4,18 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4,26 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 12.11.2024 dürfte Brenntag SE Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können Brenntag SE-Anleger Experten zufolge am 12.11.2025 werfen.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,65 EUR je Brenntag SE-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Brenntag SE-Aktie

DAX 40-Wert Brenntag SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Brenntag SE-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Schwacher Wochentag in Frankfurt: DAX beendet den Dienstagshandel in der Verlustzone

Freundlicher Handel: Schlussendlich Pluszeichen im LUS-DAX