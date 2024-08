Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE tendiert am Dienstagnachmittag fester

So bewegt sich Brenntag SE

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Brenntag SE. Das Papier von Brenntag SE konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 64,18 EUR.

Die Brenntag SE-Aktie konnte um 15:51 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 64,18 EUR. Bei 64,54 EUR erreichte die Brenntag SE-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 63,46 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 206.251 Brenntag SE-Aktien.

Am 01.03.2024 markierte das Papier bei 87,12 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Brenntag SE-Aktie 35,74 Prozent zulegen. Bei 62,42 EUR fiel das Papier am 12.07.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Brenntag SE-Aktie liegt somit 2,82 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Brenntag SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,14 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Brenntag SE 2,10 EUR aus. Analysten bewerten die Brenntag SE-Aktie im Durchschnitt mit 79,70 EUR.

Brenntag SE gewährte am 14.05.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,98 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,23 EUR je Aktie generiert. Brenntag SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4,00 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 5,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,26 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Brenntag SE-Bilanz für Q3 2024 wird am 12.11.2024 erwartet. Brenntag SE dürfte die Q3 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 05.11.2025 präsentieren.

Experten taxieren den Brenntag SE-Gewinn für das Jahr 2024 auf 4,92 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

