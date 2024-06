Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Freitagvormittag mit Einbußen

Brenntag SE im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Brenntag SE. Die Brenntag SE-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 65,02 EUR.

Die Brenntag SE-Aktie notierte um 09:07 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 65,02 EUR. In der Spitze büßte die Brenntag SE-Aktie bis auf 64,66 EUR ein. Mit einem Wert von 64,66 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 19.088 Brenntag SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 01.03.2024 markierte das Papier bei 87,12 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 33,99 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 64,30 EUR. Dieser Wert wurde am 30.05.2024 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Brenntag SE-Aktie 1,11 Prozent sinken.

Nachdem Brenntag SE seine Aktionäre 2023 mit 2,10 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,14 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 82,20 EUR je Brenntag SE-Aktie an.

Am 14.05.2024 legte Brenntag SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2024 endete, vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,98 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,40 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Brenntag SE 4,00 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 11,59 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 4,53 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Voraussichtlich am 13.08.2024 dürfte Brenntag SE Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der Brenntag SE-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 06.08.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Brenntag SE-Gewinn in Höhe von 5,20 EUR je Aktie aus.

