Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Nachmittag billiger

Um 04:22 Uhr fiel die Brenntag SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,2 Prozent auf 67,64 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Brenntag SE-Aktie bis auf 67,16 EUR. Bei 68,56 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Brenntag SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 116.203 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 81,76 EUR. Dieser Kurs wurde am 05.01.2022 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 17,27 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Brenntag SE-Aktie. Bei 53,58 EUR erreichte der Anteilsschein am 13.10.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Brenntag SE-Aktie mit einem Verlust von 26,24 Prozent wieder erreichen.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 86,22 EUR.

Brenntag SE gewährte am 09.11.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,60 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,02 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Brenntag SE im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 36,44 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 5.100,50 EUR. Im Vorjahresviertel waren 3.738,20 EUR in den Büchern gestanden.

Am 15.03.2023 dürfte die Q4 2022-Bilanz von Brenntag SE veröffentlicht werden.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 6,44 EUR je Aktie belaufen.

