Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE präsentiert sich am Nachmittag stärker

Brenntag SE im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Brenntag SE. Zuletzt stieg die Brenntag SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 4,1 Prozent auf 56,40 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 15:53 Uhr ging es für das Brenntag SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 4,1 Prozent auf 56,40 EUR. Die Brenntag SE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 56,60 EUR. Bei 54,20 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Brenntag SE-Aktien beläuft sich auf 118.860 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (87,12 EUR) erklomm das Papier am 01.03.2024. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Brenntag SE-Aktie derzeit noch 54,47 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 54,20 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (14.01.2025). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Brenntag SE-Aktie derzeit noch 3,90 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,05 EUR, nach 2,10 EUR im Jahr 2023. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 76,70 EUR.

Brenntag SE gewährte am 12.11.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,82 EUR. Im letzten Jahr hatte Brenntag SE einen Gewinn von 1,18 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz lag bei 4,07 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,48 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 4,09 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 12.03.2025 dürfte Brenntag SE Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q4 2025-Kennzahlen am 11.03.2026.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 4,54 EUR je Brenntag SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Brenntag SE-Aktie

Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX schlussendlich mit Kursplus

Dienstagshandel in Frankfurt: DAX letztendlich mit Zuschlägen

Dienstagshandel in Frankfurt: DAX mit Kursplus