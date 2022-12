Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE tendiert am Mittag schwächer

Die Brenntag SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 12:22 Uhr mit Abschlägen von 1,7 Prozent bei 57,70 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Brenntag SE-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 57,62 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 58,00 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 74.434 Brenntag SE-Aktien.

Am 05.01.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 81,76 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 29,43 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 13.10.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 53,58 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Brenntag SE-Aktie 7,69 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel der Brenntag SE-Aktie wird bei 87,44 EUR angegeben.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Brenntag SE am 09.11.2022. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,60 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,02 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 36,44 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 3.738,20 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 5.100,50 EUR ausgewiesen.

Mit der Q4 2022-Bilanzvorlage von Brenntag SE wird am 08.03.2023 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2023-Bilanz am 06.03.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 6,47 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

