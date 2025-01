Brenntag SE Aktie News: Anleger schicken Brenntag SE am Donnerstagmittag auf rotes Terrain

Aktie im Fokus

Die Aktie von Brenntag SE gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Brenntag SE-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,8 Prozent auf 56,14 EUR.

Das Papier von Brenntag SE befand sich um 11:45 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,8 Prozent auf 56,14 EUR ab. Die Brenntag SE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 55,86 EUR ab. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 56,98 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 57.647 Brenntag SE-Aktien den Besitzer.

Am 01.03.2024 markierte das Papier bei 87,12 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 55,18 Prozent Plus fehlen der Brenntag SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 14.01.2025 (54,20 EUR). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 3,46 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Brenntag SE-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass Brenntag SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,05 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Brenntag SE 2,10 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Brenntag SE-Aktie bei 76,70 EUR.

Am 12.11.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,82 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,18 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,48 Prozent auf 4,07 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4,09 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird für den 12.03.2025 terminiert. Einen Blick in die Q4 2025-Bilanz können Brenntag SE-Anleger Experten zufolge am 11.03.2026 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass Brenntag SE im Jahr 2024 4,54 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Brenntag SE-Aktie

Pluszeichen in Frankfurt: DAX bewegt sich zum Ende des Mittwochshandels im Plus

Börse Frankfurt: Letztendlich Gewinne im LUS-DAX

Freundlicher Handel: DAX nachmittags in der Gewinnzone