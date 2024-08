Brenntag SE Aktie News: Anleger schicken Brenntag SE am Freitagnachmittag auf rotes Terrain

Notierung im Fokus

Die Aktie von Brenntag SE gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Brenntag SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 63,14 EUR.

Das Papier von Brenntag SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 0,5 Prozent auf 63,14 EUR abwärts. Die Brenntag SE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 63,08 EUR ab. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 63,72 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 120.181 Brenntag SE-Aktien.

Am 01.03.2024 markierte das Papier bei 87,12 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Brenntag SE-Aktie damit 27,53 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 14.08.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 62,24 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 1,43 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für Brenntag SE-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 2,10 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,12 EUR ausgeschüttet werden. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 79,70 EUR an.

Am 13.08.2024 lud Brenntag SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,03 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,23 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 1,89 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 4,18 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 4,26 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 12.11.2024 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz am 05.11.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Brenntag SE-Aktie in Höhe von 4,87 EUR im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Brenntag SE-Aktie

DAX aktuell: DAX zum Handelsende auf grünem Terrain

XETRA-Handel: Letztendlich Pluszeichen im LUS-DAX

Halten für Brenntag SE-Aktie nach DZ BANK-Analyse