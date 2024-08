Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE gewinnt am Freitagvormittag an Boden

Kurs der Brenntag SE

Die Aktie von Brenntag SE gehört am Freitagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Brenntag SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,1 Prozent auf 63,54 EUR.

Um 09:06 Uhr sprang die Brenntag SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,1 Prozent auf 63,54 EUR zu. Kurzfristig markierte die Brenntag SE-Aktie bei 63,72 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 63,72 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2.023 Brenntag SE-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 87,12 EUR. Dieser Kurs wurde am 01.03.2024 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Brenntag SE-Aktie derzeit noch 37,11 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 14.08.2024 bei 62,24 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 2,05 Prozent könnte die Brenntag SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gehen davon aus, dass Brenntag SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,12 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Brenntag SE 2,10 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 79,70 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal legte Brenntag SE am 13.08.2024 vor. Das EPS wurde auf 1,03 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,23 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Brenntag SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4,18 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 1,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,26 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von Brenntag SE wird am 12.11.2024 gerechnet. Brenntag SE dürfte die Q3 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 05.11.2025 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 4,87 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

