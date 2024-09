Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Vormittag in Rot

Kursverlauf

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Brenntag SE. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 64,46 EUR.

Die Brenntag SE-Aktie musste um 09:05 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 64,46 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Brenntag SE-Aktie bis auf 64,46 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 64,64 EUR. Bisher wurden via XETRA 2.430 Brenntag SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 01.03.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 87,12 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 35,15 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 14.08.2024 Kursverluste bis auf 62,24 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 3,44 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2023 erhielten Brenntag SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,10 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,12 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 78,70 EUR je Brenntag SE-Aktie an.

Am 13.08.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,03 EUR gegenüber 1,23 EUR im Vorjahresquartal. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 1,89 Prozent auf 4,18 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4,26 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 12.11.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Am 05.11.2025 wird Brenntag SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 4,67 EUR je Aktie belaufen.

