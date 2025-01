Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE stabilisiert sich am Mittag

Notierung im Blick

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Freitagmittag die Aktie von Brenntag SE. Die Brenntag SE-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 56,02 EUR.

Die Brenntag SE-Aktie zeigte sich um 11:48 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 56,02 EUR an der Tafel. Das bisherige Tageshoch markierte die Brenntag SE-Aktie bei 56,26 EUR. Die Brenntag SE-Aktie gab in der Spitze bis auf 55,72 EUR nach. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 55,72 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 71.579 Brenntag SE-Aktien umgesetzt.

Am 01.03.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 87,12 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Brenntag SE-Aktie damit 35,70 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 15.01.2025 (54,20 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 3,25 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem Brenntag SE seine Aktionäre 2023 mit 2,10 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,05 EUR je Aktie ausschütten. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 74,48 EUR für die Brenntag SE-Aktie aus.

Brenntag SE ließ sich am 12.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,82 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,18 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Brenntag SE in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,48 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 4,07 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 4,09 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Brenntag SE dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2024 voraussichtlich am 12.03.2025 präsentieren. Experten erwarten die Q4 2025-Kennzahlen am 11.03.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 4,54 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

