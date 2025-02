Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Nachmittag behauptet

Brenntag SE im Fokus

Die Aktie von Brenntag SE zeigt am Montagnachmittag wenig Änderung. Die Brenntag SE-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im XETRA-Handel bei 64,28 EUR.

Anleger zeigten sich um 15:51 Uhr bei der Brenntag SE-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 64,28 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Brenntag SE-Aktie bei 64,48 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Brenntag SE-Aktie bis auf 63,68 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 63,98 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 37.852 Brenntag SE-Aktien den Besitzer.

Am 01.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 87,12 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Brenntag SE-Aktie somit 26,22 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 15.01.2025 (54,20 EUR). Mit einem Abschlag von mindestens 15,68 Prozent könnte die Brenntag SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2023 2,10 EUR an Brenntag SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,07 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 76,29 EUR je Brenntag SE-Aktie an.

Am 12.11.2024 äußerte sich Brenntag SE zu den Kennzahlen des am 30.09.2024 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,82 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,18 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,48 Prozent auf 4,07 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4,09 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 12.03.2025 erfolgen. Einen Blick in die Q4 2025-Bilanz können Brenntag SE-Anleger Experten zufolge am 11.03.2026 werfen.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,58 EUR je Brenntag SE-Aktie belaufen.

