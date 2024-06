Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Mittag auf grünem Terrain

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Brenntag SE zählt am Dienstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Brenntag SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 65,08 EUR.

Die Brenntag SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 65,08 EUR. Die Brenntag SE-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 65,16 EUR aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 65,00 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 23.091 Brenntag SE-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 87,12 EUR. Dieser Kurs wurde am 01.03.2024 erreicht. Derzeit notiert die Brenntag SE-Aktie damit 25,30 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 14.06.2024 bei 64,26 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Brenntag SE-Aktie 1,26 Prozent sinken.

Nachdem im Jahr 2023 2,10 EUR an Brenntag SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,14 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 82,20 EUR.

Brenntag SE gewährte am 14.05.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,98 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,40 EUR je Aktie generiert. Brenntag SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4,00 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 11,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,53 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Brenntag SE wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 13.08.2024 vorlegen. Brenntag SE dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 06.08.2025 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 5,13 EUR je Brenntag SE-Aktie.

