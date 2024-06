Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Nachmittag in Grün

Brenntag SE im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Brenntag SE. Die Aktionäre schickten das Papier von Brenntag SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,7 Prozent auf 65,08 EUR.

Die Brenntag SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:51 Uhr in Grün und gewann 0,7 Prozent auf 65,08 EUR. Die Brenntag SE-Aktie legte bis auf 65,20 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 65,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via XETRA 46.006 Brenntag SE-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 01.03.2024 bei 87,12 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Brenntag SE-Aktie derzeit noch 33,87 Prozent Luft nach oben. Am 14.06.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 64,26 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 1,26 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,14 EUR, nach 2,10 EUR im Jahr 2023. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 82,20 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Brenntag SE am 14.05.2024. Das EPS lag bei 0,98 EUR. Im letzten Jahr hatte Brenntag SE einen Gewinn von 1,40 EUR je Aktie eingefahren. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 11,59 Prozent auf 4,00 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4,53 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 13.08.2024 dürfte Brenntag SE Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Am 06.08.2025 wird Brenntag SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 5,13 EUR je Aktie belaufen.

